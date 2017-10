Størstedelen af alle danske kvinder har fint og tyndt hår, og mange er derfor på udkig efter produkter, som kan give mere volumen og løft til håret. Her kan man vælge at ty til mousse, saltvandsspray eller tørshampoo. Dog overser mange et bestemt produkt, og bruger hårlakken til at holde håret på plads i stedet for til at give volumen, hvilket er en ærgerlig fejl.

