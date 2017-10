For et par sæsoner siden var både the bob og senere the lob overalt, hvilket er henholdvis en kort og en længere variation af den velkendte pagefrisure.

Det næsten-skulderlange hår holder også denne sæson, hvor vi er landet et sted lige midt imellem the bob og the lob.

Kendall Jenner og Bella Hadid har begge betrådt både catwalks og røde løbere med looket, som giver frisure, men samtidig har en længde, der giver plads til variationer af håropsætninger.

Du bestemmer selv, om looket skal være skarptskåret, blødt og med sideskilning, eller flankeret af Alexa Chungs nye pandehår.

Lad dig inspirere af fire smukke kvinder - og deres frisurer – nedenfor.

