HVILKE PLEJEPRODUKTER BRUGER DU TIL DAGLIG?

“Jeg bruger altid serum efterfulgt af olie og dagcreme. Alt efter om det er sommer eller vinter, påfører jeg en eller flere dråber olie, og for tiden blander jeg ansigtscremen Açai anti-stress fra Rudolph Care med et par dråber af olien Blue beauty drops fra Raaw by Trice. Jeg elsker fugt, og om aftenen smører jeg derfor ekstra olie i ansigtet, fordi der gør det ikke noget, at man ser lidt fedtet ud. Jeg går også op i min ansigtsrens – jeg er grundig med den, men bruger kun milde produkter. Særligt om øjnene passer jeg på mine øjenvipper og den tynde hud. Om øjnene bruger jeg renseolien Remove fra Aesop og renser resten af ansigtet med Miracle cleanser fra Aurelia.”

HAR DU ET GODT TIP TIL AT FÅ LIV I ANSIGET OM MORGENEN?

“Drop kaffen, og drik en masse grøn te i stedet. Og stå op lidt tidligere, og giv dig tid til at vågne, så du ikke skal stresse ud ad døren. Et andet godt tip er at påføre Eye love roll on fra RAAW by Trice under øjnene, hvor der sjovt nok er koffein i. På den måde får jeg alligevel lidt morgenkaffe om morgenen, som under øjnene opstrammer og mindsker de mørke rande.”