“Som de fleste andre kvinder vil jeg gerne have lange vipper og øjne, der altid ser friske ud. Desværre kan min flittige brug af øjenvippebukker og mascara gøre vipperne noget tyndslidte at se på, ligesom manglende søvn planter sig som tunge poser under øjnene. Derfor er jeg blevet glad for Biotherms innovative eye-opening serum, der plejer både hud og vipper. Applikatorens kugleformede og kølende spids køres over øjenområdet, imens vipperne plejes med den mascaralignende børste. Serummet består af en let gelé, som jeg bruger morgen og aften under øjnene, og inden sengetid får vipperne også et plejende lag.”

Blue therapy eye-opening serum, Biotherm hos Magasin.dk 365 kr.