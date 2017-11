10 anti-aging tricks, der virker

Rigtigt mange kvinder er begyndt at rulle huden med små nåle, og der er god grund til at hoppe med på den stikkende bølge. Det er nemlig et af de mest effektive redskaber til bekæmpelse af alderens tegn. Under rulningen laves der små huller i huden, hvilket får den til at danne mere kollagen, som tydeligt vil reducere synligheden af de begyndende linjer.

