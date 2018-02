3 tricks du skal kopiere fra de franske kvinder

De er chikke, sofistikerede – og har det dér unikke ’Je ne sais quoi’ over sig. Det franske look er ikke bare overflade. Det er en livsstil, som du kan lade dig inspirere af for et mere stilfuldt og minimalistisk liv i balance (uden at det bliver new age-agtigt, for den franske livsstil giver i den grad plads til nydelse, mode og skønhed).