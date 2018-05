Nogle gange har man brug for et ekstra løft, hvor manglende søvn, for lidt rens eller for meget alkohol hurtigt kan sætte sine spor på ansigtshuden. I sådanne tilfælde er det godt at kende de hjælpemidler, der på under tyve minutter giver huden nyt liv og som er opskriften, mange stjerner også bruger inden den røde løber.

Det er en skønhedsrutine, som består af tre produkter, og du får dem lige her.

Psst ... Her er forårets bedste investering til din hud