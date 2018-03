Badetøj er nok det sidste, du tænker på lige nu, men før du ved af det, er det sommer igen. Og varmere temperaturer betyder, at den hud, der var gemt væk vinteren over, nu bliver eksponeret for sollys.

Heldigvis kan du komme langt ved bare at have en lækker, velfugtet hud på baglår og bagdel, og her kan du med fordel smøre dig med en fugtende og opstrammende creme.

Body Tone firming concentrate, Exuviance 383 kr. Find nærmeste forhandler på tlf. 33 91 91 48