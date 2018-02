8 nemme genveje til smuk hud i vinterkulden

6. Drik (nok) vand

Huden har også brug for fugt indefra – og du har helt sikkert hørt dette tip mange gange før, men det er vigtigt at drikke nok vand i løbet af dagen. Det anbefales, at du drikker cirka to liter vand om dagen.

Hvis du har svært ved at komme i mål, så gør det lidt lettere ved at have en smuk drikkedunk på dig i løbet af dagen. Frisk mynte, skiver af ingefær eller søde bær kan også tilføje lidt ekstra, dejlig smag til vandet.

Spis også masser af vandholdige grøntsager som agurker og peberfrugt i løbet af dagen, for det bidrager også til dit daglige vandregnskab.