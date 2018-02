Brug 10 minutter i aften og vågn op med smuk udstråling

Mange af os hopper direkte under dynerne uden at fjerne makeup og pleje ansigtet. Men huden bruger natten på at regenerere, så det gør virkelig en forskel at bruge bare 10 minutter på en nem hudplejerutine hver aften. Dit fremtidige jeg vil takke dig!

Hvis du holder din beautyrutine enkel og fokuserer på mild rens og masser af fugt, bliver det lettere rent faktisk at få gjort – og du vågner op og kan gå dagen i møde med smuk udstråling.