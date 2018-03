Dermaroller: Det skal du vide, før du ruller ansigtet

Sådan ruller du

Jo mere grundig du er, desto bedre resultat. Begynd eksempelvis i panden, hvor du starter på et lille område ved at rulle fire til ti gange. Du er færdig med et område, når du har rullet fra alle lodrette, vandrette og diagonale vinkler. Fortsæt på denne måde i hele ansigtet, men husk ikke at trykke for hårdt. Selvom nålene danner små huller, er det ikke meningen, at de skal nå så dybt, at det begynder at bløde.

Det er helt normalt at blive rød i huden bagefter, så gør det om aftenen eller på dage, hvor du ikke skal noget senere.

VIGTIGT! Du må ikke bruge makeup 8-12 timer efter du har brugt en dermaroller.