Få hud som Karlie Kloss på kun 15 minutter

Massage

Fordel omkring en møntstørrelse af din fugtende crememaske i hænderne, og varm produktet op mellem håndfladerne. Start med at massere produktet ind ved panden, og arbejd dig op imod hårgrænsen, stryg fingrene henover brynene, og placer hænderne under kindbenene og skud dem opad. Georgia Louise råder til, at man starter med at massere fra næsen og arbejder sig ud mod kinderne og bagefter gnider tommelfingrene fra den indre øjenkrog til den ydre, hvilket vil reducere eventuel hævelse.

Serum

Georgia Louise anbefaler, at man bruger et serum frem for en fugtighedscreme:

“Du skal helst ikke bruge pleje, der er for tungt under din makeup. Serum hjælper til at fugte, uden at føles for fedtet,” siger Georgia Louisa. Karlie Kloss påfører serummet ved at bruge en svensk teknik kaldet tapotement, hvor du let presser alle fingrene over ansigtet, hvilket skulle få plejen dybere ind i huden.