Forkæl din vinterhud: Shop Costume-favoritten med rabat

Har vinteren gjort din hud trist og grå? Fortvivl ej – nu kan du forkæle dig selv med en af de nyeste stjerner indenfor skønhedspleje, som Costumes læsere har testet og er vilde med.

Også assisterende moderedaktør Jeanette Friis Madsen bruger cremen fra franske Avène i sin aftenrutine (se videoen med hendes skønhedsrutine nederst på siden).

Cremen Avène Ysthéal INTENSE bruges om aftenen og giver dig intensiv pleje, fornyer huden og korrigerer alderstegn takket være en patenteret kombination af koncentrerede aktive ingredienser.

46 Costume-læsere fik chancen for at teste cremen, og langt de fleste af dem så en positiv effekt på deres hud. 71% af Costume-testerne var så glade for at bruge Avène Ysthéal INTENSE, at de vil anbefale cremen til en veninde.

