Helena Christensens overraskende tip

Der findes utallige tips og tricks til at opnå smuk hud, og især den danske supermodel Helena Christensen ser ud til at have knækket koden til evig glød. I et interview med Wellandgood.com deler Christensen et af sine bedste tips til fløjsblød hud, der inkluderer danskernes favoritdrik: kaffe.

Helena får ikke kun kaffens fordele ved at drikke den, hun udnytter også kaffegrumset som en del af sin skønhedsrutine. Kaffegrumset benyttes som en scrub, der nænsomt renser kroppen for døde hudceller.

“Det er ikke underligt for mig, men nogle vil måske synes, at det er usædvanligt, at jeg bruger kaffegrumset på min krop,” siger Helena Christensen om sit tip.

Hvad end det lyder underligt i dine ører eller ej, har Helena fat i en lange ende, da kaffe indeholder naturlig syre og antioxidanter, der bekæmper inflammation og booster kollagenproduktionen, når det påføres huden.