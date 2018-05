Her er det vigtige sted, du glemmer at beskytte mod solen

Solcreme er ikke kun til stranden – faktisk er det et af de vigtigste hudplejeprodukter, hvis du vil holde din hud ung og smuk.

Du skal især være opmærksom på at beskytte huden på de ekstra udsatte steder, som mange af os helt overser eller glemmer i farten. Så undgår du solskader, og dit fremtidige jeg vil virkelig takke dig for den indsats, du gør nu.

Måske er du endda en af dem, der helt springer solplejen over i hverdagen, fordi du synes cremen fedter og gør det besværligt at lægge makeuppen pænt. Løsningen er at gå efter en solcreme, som har en let konsistens, ikke fedter og lægger sig usynligt og let på huden.