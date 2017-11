Det skal du gøre efter dit saunabesøg

Efter saunabesøget skal du vaske ansigtet igen, så alt det skidt, der er kommet ud af dine porer, bliver renset væk igen. Ligeledes bør du også gå i bad og rense håret og hovedbunden fri af sved og overskydende sebum, som kan skabe problemer, hvis du ikke får vasket det væk. Afslut med så koldt vand som muligt, så porerne lukkes igen, men brug først det kolde vand, når hud og hovedbund er blevet renset grundigt. Husk at afslutte med at drikke masser af væske, så du ikke bliver dehydreret, og giv huden et generøst lag fugt, så den ikke udtørres.

Hvem bør holde sig fra saunaer?

Lider du af slem atopisk eksem eller hudlidelsen rosacea, er det ikke tilrådeligt at sætte sig ind saunaen, fordi varmen vil være for udtørrende for den tørre, eksemramte hud og kan forværre rødmen hos dig med rosacea.