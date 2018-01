Nem morgenrutine der giver smuk udstråling hele dagen

3. Produkter med flere funktioner

Du kan virkelig optimere morgenrutinen ved at vælge produkter med flere funktioner. En fugtgivende ansigtscreme med farve giver din hud masser af fugt og pleje, samtidig med at du får en naturlig, let dækkende effekt.

Så slipper du for at bruge tid på at påføre lag efter lag af hudpleje og makeup – og du får det naturlige og glødende look, der er super eftertragtet i øjeblikket.

Avène Hydrance Skin Tone Perfector, der findes både til normal og tør hud, kombinerer mineralpigmenter og lysreflekterende perlemor, der dækker let og korrigerer farveforskelle i huden, så du bevarer et naturligt look.

Huden får masser af fugt og beskyttes samtidig mod skadeligt UV-lys takket være et effektivt SPF30 solfilter.