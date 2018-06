Produktet, der får urenheden til at forsvinde

Du har nok fået anbefalet en million produkter, der alle lover at fjerne urenheden, men desværre ikke holder, hvad de lover. Derfor blev Costumes skønhedsredaktør, Marie Alkestrup, meget begejstret, da hun endelig faldt over et produkt, som faktisk gjorde urenhederne mindre.

Psst ... Derfor kan din hårvask give dig akne