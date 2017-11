Sådan holder du din hud smuk i kulden

Ansigtsolien fungerer som en beskyttende undertrøje under din fugtighedscreme. Brug kun et par dråber, og giv gerne huden et pift ansigstmist først. Således vil olien bedre trænge ind i huden, og din hud vil få et smukt fugtet – og ikke fedtet – look.

Ansigtsolien bruges efter emulsion eller essence, serum og før din fugtighedscreme.

Açai anti-ageing facial oil, Rudolph Care 795 kr. // Global face serum, Lina Hanson hos Barnholdts.com 795 kr. // Rosehip bio regenerate fruit & seed oil blend, Pai Skincare hos Magasin.dk 295 kr.