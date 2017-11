Sådan reducerer du porer med silke

Derfor virker det

Silkepupperne kommer som små, tørre bolde, der skal blødgøres i vand, hvilket får dem til at frigive proteinet sericin, der har en særlig evne til at fugte huden i dybden. Sammen med den peelende effekt, du får af at køre pupperne rundt i ansigtet, vil du ved kontinuerlig brug få en gennemfugtet og renere hud med mindre tilstoppede porer.

Den milde silkepeeling er heldigvis nået hele vejen til Danmark, hvor Miqura står bag pupperne Peel me facial tips bestående af den fineste thaisilke.