Sådan slipper du af med store porer

Udrens den olierede hud

Lermasker er også gode til at rense overskydende fedt ud af porerne, og her vil det være en god idé at varme huden op, så porerne er godt åbne, inden du påfører den udrensende maske.

Lav eksempelvis et dampbad til huden ved at fylde et kar op med kogende vand, og måske nogle æteriske olier. Hold hovedet over karet, og læg et håndklæde over hovedet og kar, så dampen ikke forsvinder, og efter ti minutter er huden klar til en lermaske.