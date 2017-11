Sådan får du en smuk hud

ÅRSAG

Mørke rande under øjnene kan være et tegn på, at nyrer og binyrer er under pres – for eksempel på grund af dehydrering.

LØSNING

Start din dag med at drikke et glas vand tilsat 1-2 teskefulde æbleeddike. Det afhjælper væskeophobninger på grund af syre-base-balancen. Drik minimum to liter vand dagligt.

Røde grøntsager som gulerødder, rødbeder og rød peberfrugt har et højt indhold af phytokemiske stoffer som karotenoider, der modarbejder de frie radikaler, som laver ravage i vores celler og skader krop og hud. Juice dem, og drik et stort glas hver dag.