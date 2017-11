Skader makeupfjerner din hud?

Ligesom din normale makeupfjerner indholder renseservietter ingredienser, som er beregnet til at nedbryde din makeup og dermed fjerne den. Forskellen på renseservietter og almindelig makeupfjerner er dog, at de fleste vasker ansigtet efter at have brugt makeupfjerner, og dermed fjernes de føromtalte ingredienser fra huden. Renseservietter er derimod ikke beregnet til at skulle vaskes af med vand, og dermed forbliver ingredienserne, som er beregnet til at nedbryde makeuppen, på din hud.

Ligeledes indeholder nogle renseservietter også konserveringsmidler eller alkohol, så de kan forblive friske og bakteriefrie nede i pakken. Når disse konserveringsmidler ikke bliver renset af og sidder på din hud hen over natten, vil det på sigt medføre tør og irriteret hud.

Bruger du tit renseservietter, så husk at vaske efter med en vand for at fjerne de udtørrende ingredienser. Orker du ikke at rense efter med vand, så sørg for at minimere brugen af renserservietter, og forsøg at undgå dem med alkohol på ingredienslisten.





