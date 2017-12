Victoria Beckham afslører sin prisvenlige hud-hemmelighed

Der er tale om cremen Skin Food fra Weleda, som også er en favorit i blandt flere modeller, og med en pris på 105 kroner, har de fleste råd til Victoria Beckhams favoritcreme.

I et interview med Intothegloss.com fortæller Victoria Beckham, hvordan hun eksempelvis bruger Skin Food til at holde på kuløren i længere tid:

“Dens konsistensen er virkelig tyk og cremet. Når jeg er solbrun, blander jeg den med kokosolie, den samme slags, som man bruger til madlavning, og så smører jeg hele min krop ind i blandingen. Det er nok ikke alle, der vil være lige vilde med den fedtede konsistens, men det hjælper mig virkelig til at beholde min brune farve længere. Når den er blevet absorberet, føles det som om, at min hud har fået en stor fugtende drink. Jeg får virkelig brugt mange af dem, og ville ønske, at de lavede dem i større størrelser,” siger Victoria Beckham til Intothegloss.com.