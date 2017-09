HVORDAN HOLDER DU DIN KROP SUND?

“Jeg går til barre, som er en blanding af pilates og ballet hos Yo Studios. Det er en træningsform, der passer mig godt, fordi jeg kan have tendens til at blive for tynd. Derfor skal jeg ikke forbrænde for meget under træningen, tværtimod. Jeg spiser også chokolade hver aften for netop at holde vægten oppe. Jeg elsker at bruge min krop og elsker at løbe, men gør det ikke så ofte, fordi jeg er bevidst om, at jeg taber mig hurtigt. Så for mig handler det om at finde den rette balance.”

HVAD ER DIN SKØNHEDSHEMMELIGHED?

“Jeg synes, det er vigtigt at lytte til, hvad din krop har lyst til, i stedet for at gå alt for meget op i de seneste sundhedstendenser. Jeg tror heller ikke, at det er godt at nægte sig selv noget. Har din krop lyst til et stykke chokolade, er det bedre at give efter end at forbyde sig selv det og så i stedet komme til at spise alt muligt andet.”