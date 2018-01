HVORDAN HOLDER DU DIN KROP SUND?

“Jeg dyrker yoga, cykler og går meget. Når jeg har fri, bruger jeg hele formiddagen på at tulle rundt, lave smoothies og nyde min tid alene. Jeg elsker at bo i New York, men her er helt andre værdier, end jeg er vant til. Alting går meget hurtigt, og arbejde fylder meget for de fleste. Så jeg har brug for min hule til at finde balancen og få trukket vejret helt ned i maven. Jeg har i mange år været fokuseret på personlig udvikling, og for mig er psyke og fysik ét, og det er vigtigt at holde begge i balance. Jeg tager også flere kosttilskud, blandt andet spirulina og hvedegræs, som jeg blander i min morgensmoothie. Da jeg ikke spiser mejeriprodukter, sørger jeg for at få de gode mælkesyrebakterier igennem et dagligt tilskud, og jeg tager ekstra d-vitamin, fordi det kan være svært at få nok fra solen, når man bruger solcreme. Jeg kan varmt anbefale at få målt, hvilke vitaminer og mineraler din krop mangler.”





ALT DET, DU IKKE MÅ GÅ GLIP AF