HVILKEN MAKEUP BRUGER DU OFTEST?

“Jeg er vild med læbestift og bruger det hver dag. Min favorit er den matte Velvet teddy fra Mac, som bliver på læberne hele dagen. Og så kan jeg ikke undvære Chanels volume-mascara, som jeg køber igen og igen.”

HAR DU ET HEMMELIGT MAKEUPTRICK?

“Som bleg skandinav kan det være svært at få glød i kinderne om vinteren. Derfor tegner jeg fregner på, så det ser ud, som om jeg lige har været ude i solen. Jeg tegner små prikker på kinder og næseryg med en brun eyeliner fra Essence. Derefter dupper jeg dem ind i huden med håndfladerne og fæstner makeuppen med et pift af Urban Decays All nighter setting spray.”