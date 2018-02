Kim Kardashians nye lancering inkluderer hadeliste – og den er lang

Hvis du har adgang til sociale medier, er det næppe gået din næse forbi, at Kim Kardashian har gjort sit indtog i skønhedens verden. Hun lagde ud med at lancere contouring-produkter, og er nu rykket videre til parfumer. Og hvis du gik og troede, at en parfumelancering ville blive en kedelig affære, beviser Kim Kardashian, at det langt fra er tilfældet.

Psst ... Olsen-tvillingerne ændrer måden du shopper på