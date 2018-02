3 geniale foundations, der mindsker akne

Er huden uren, vil den i de fleste tilfælde også have en olieret overflade, som gerne bliver mere fedtet i løbet af dagen. For at mindske den glinsende T-zone skal du først og fremmest kigge efter ingrediensen dimethicone i din makeup.

Dimethicone hjælper til at mattere og mindsker dannelsen af olie på huden. Du finder blandt andet dimethicone i den matterende foundation fra Becca, og jo mindre olie din hud producerer i løbet af dagen, desto mindre mulighed er der for at få tilstoppede porer, som oftest tilstoppes af skidt, døde hudceller og netop hudens egen olie.

Ever matte shine proof foundation, Becca hos Sephora.dk 315 kr.