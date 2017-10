Det er et trick, som har floreret på internettet det seneste stykke tid, hvor flere har lovprist dets evne til at minimere councealer-stregerne. Derfor besluttede undertegnede sig for selv at prøve kræfter med det. Tricket går ud på, at du påfører din øjenskygge-primer, som du normalt ville lægge på øjenlågene, og i stedet lægger den under øjnene på de mørke rande. Mange har fremhævet Marc Jacobs Undercover eye primer som værende den bedste til formålet, og jeg selv har testet Marvalas eye primer, hvilket også gav et overraskende godt resultat.