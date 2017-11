Sådan gør du

Læg din foundation som normalt, og eventuelt lidt pudder, hvis du ikke kan undvære det ved eksempelvis næsefløjene, i panden og på hagen. Tag dernæst din tørre beaytyblender, og væd den med en generøs mængde facemist ved at spraye det direkte på svampen.

Pres derefter din beautyblender mod ansigtshuden over din makeup. Det giver et utroligt flot og fugtet skær til huden, og tilfører et ekstra lag plejende fugt, inden du skal ud i det kolde efterårsvejr. Det er desuden et godt trick til at udjævne din foundation og eventuelt pudder, hvilket giver et mere organisk og naturligt resultat.

Når først du har prøvet det, vil du ikke kunne lægge facemist og beautyblender fra dig igen.