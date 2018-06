Mascara til 90 kroner får alle til at tro, du har øjenvippe-extensions

Hvem drømmer ikke om lange, smukke, buede øjenvipper? Det kan være en dyr fornøjelse at teste sig igennem mascara-junglen, og faktisk er det ikke altid nødvendigt at gå efter den mest pebrede løsning. Det er mascaraen Worth the hype fra NYX et rigtig godt eksempel på.

Mascaren lever op til sit navn, da du for blot 90 kroner får længde, volume og fylde, der (næsten) svarer til resultatet af dyre og krævende øjenvippe-extensions.

Den fyldige børste fanger selv de mindste hår og kommer ind i alle kroge. Alt efter, hvor mange lag du putter på vipperne, kan du skabe et mere eller mindre dramatisk look.

NYX Worth the hype kan købes på Matas.dk.