Er du vild med makeup, bliver 2018 et ekstra godt år for dig. Står det til modehuse som Dior og Missoni byder året nemlig på mange iøjnefaldende tendenser, hvilket blev slået fast under SS18-modeugerne, som blandt andet viste glitter, masser af eyeliner og flere lag mascara.

Så find makeuppen frem, og lad dig inspirere af årets største tendenser.