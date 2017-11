Sådan sminker du dig til store øjne

Udtonet eyeliner

Hvis du vil skabe illusionen af store øjne, skal du prøve at lege med en form, der minder om et cateye. Brug en eyeliner i grå, eller en koldtonet øjenskygge på en lille vinkelbørste. Arbejd farven ind, fra kanten af øjet og op i en spids, der føres tilbage til midten af øjet, så du skaber en trekantet form. Sørg derefter for at tone farven godt ud, så looket bliver fint, blødt og hverdagsvenligt.