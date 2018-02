Skør eyeliner fra Saks Potts tager USA med storm

Under den københavnske modeuge præsenterede Saks Potts en stribe fine kampagnebilleder ved fremvisningen af kollektionen Collection 9. Kollektionen bød vanen tro på flotte og farverige frakker, samt flotte silhuetter i silke, der denne gang blev fremvist af sangerinden Sky Ferreira.

Både kollektionen og kampagnebillederne har tydelige referencer til 80’ernes store stilikon: Prisesse Diana. Og da Saks Potts en uge senere tog til New York for at vise kollektionen under den amerikanske modeuge, havde designduoen pyntet modellerne med en 80’er-inspireret makeup, der gjorde indtryk på amerikansk Vogue.

