3 næsestrips, der reducerer mørke porer med det samme

Intet slår følelsen af ren og velplejet hud, men desværre døjer mange med tydelige, sorte porer på næsen.

Heldigvis findes der flere virkemidler, som afhjælper problemet, og et af de mest effektive er næsestrips.

Næsestrips fungerer som en peel, der hjælper med at rense porerne i dybden, reducerer hudens overskydende fedtproduktion og forebygger nye hudorme. På den måde vil de små pletter på næsen forekomme mindre, og din hud vil få et mere ensartet udtryk, samt en naturlig glød.

Du opnår den bedste effekt ved at rense dit ansigt med lunkent vand forinden, eller ved at bruge næsestrippen efter et varmt bad. På den måde er dine porer åbne og lettere at rense for uønsket snavs.

Hvis du lægger makeup efter brug af næsestrippen, bør du skylle ansigtet efter med koldt vand. Det lukker porerne og forhindrer makeuppen i at tilstoppe din hud på ny.

Vi har samlet tre bud på prisvenlige næsestrips, der virker.