Ny læbefarve “nærmest tatoveres på læberne”

“Diors nye serie Capture youths formål er at forebygge alderens tegn frem for at forsøge at udviske dem senere i livet. Dior har målt niveauet af antioxidanter i huden og fundet frem til, at antioxidanten glyoxalase er vigtig i beskyttelsen imod de frie radikaler, som får huden til at ældes før tid. Hudens indhold af glyoxalase svækkes med alderen, og Capture youth-serien søger derfor at vedligeholde den – med fem forskellige serummer og en dagcreme, som kan bruges alene eller blandes, alt efter din huds udfordringer. Jeg har givet mit ansigt mere fugt med Plump filler-serummet, der er spækket med hyaluronsyre fra gæret hvede, og har beroliget mine irriterede kinder med serummet Redness soother, der dulmer rødme med peptider fra bomuld.”

Capture youth serum pr. stk. 750 kr.