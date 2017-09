Micellar water har efterhånden fået en plads i hjertet hos de fleste. Det er en nem og skånsom måde at rense din hud på, og selvom mange faktisk bruger det som en ekstra rensning efter vask, er det slet ikke nødvendigt. Den kan sagtens fjerne makeup og rense din hud, uden at du behøver at bruge andre produkter. Er du også en af de mange, som døjer med en sensitiv hud, er A-dermas nye micellar water lidt af et fund. Den er skabt til en sart hud, og ud over at rense huden virker den også beroligende og reparerende, og så forbedrer den hudens fugtniveau.

Micellar water cleansing and hydrating, A-Derma hos Webapoteket.dk 119,5 kr.