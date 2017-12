6 råd til en god nats søvn

3. JEG TOG SØVNSTYRKENDE KOSTTILSKUD

Jeg forsøger at tage magnesium og B-vitaminer dagligt, der begge er med til at skabe ro og balance i kroppen. I starten havde jeg dog brug for mere hjælp til at finde tilbage til min optimale søvnrytme, og jeg tog derfor et tilskud af melatonin før sengetid, der er et hormon, der regulerer din søvncyklus.

4. JEG STOPPEDE MED AT BRUGE TEKNOLOGI I SENGEN

Det kunstige lys fra en computer, iPhone og fjernsyn kan forvirre vores hjerner til at tro, at vi stadig befinder os i dagtimerne. Dette resulterer i, at hjernen ikke vil frigive søvnfremmende hormoner. Det er derfor vigtigt, at dit soveværelse bliver en tech-fri zone før sengetid.

5. JEG SKABTE EN BEROLIGENDE RUTINE

For at gøre min krop klar til at sove, fylder jeg mit soveværelse med duften af æteriske olier som lavendel, der har en beroligende effekt, laver et varmt bad med Epsomsalt, der beroliger og afgifter kroppen, en kop økologisk kamillete samt nogle beroligende yogaøvelser.