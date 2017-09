Så let er det at farve brynene selv

Det skal du vide, før du begynder

Sørg for at have helt rene bryn, der er fri for olie eller creme, som vil påvirke farveresultatet.

Du kan også med fordel fjerne eventuelle afstikkere fra brynene med en pincet, inden du farver dem, så du bedre kan kontrollere resultatet.

Er du i tvivl om, hvilken brynform der klæder bedst, kan du finde ud af det her.

Derudover er det en god tommelfingerregel, at farven ikke må være mere end to toner mørkere end din egen brynfarve, da det vil give et hårdt og unaturligt look. Gå desuden efter en farve uden røde toner i, da det i ni ud af ti tilfælde ikke vil være klædeligt.