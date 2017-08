Sådan afgører du din ansigtsform en gang for alle

Sådan gør du

Sæt dig foran et spejl, og hav enten en lipliner eller kohl-eyeliner klar ved hånden. Det skal helst være et produkt, som du ikke er ked af at ødelægge. Ret derefter ryggen, kig lige ind i spejlet, og begynd at tegne omridset af dit ansigt direkte på spejlglasset.

Ud fra tegningen på spejlet vil det være nemt at afgøre din ansigtsform – og så kan du finde frisurer, bryn, solbriller med mere, som passer til lige netop dig.