Sådan bliver du straks friskere at se på

Træt hud

Ser huden trist og grå ud, skyldes det ofte, at der sidder et lag døde hudceller, som skal renses væk, så du igen kan få smuk og frisk hud. Det gøres nemmest ved en eksfoliering, og vælger du et produkt med enzymer og blide skrubbekorn, får huden en tiltrængt dybderens, der også mindsker chancen for tilstoppede porer og urenheder.

En af vores favoritter er den eksfolierende maske fra Aurelia, der føles som en lækker tyk balm på huden. Efter kun fem minutter med masken på har du den blødeste hud med en smuk glød.