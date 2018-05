Sådan får du fyldige bryn (igen)

Sundere øjenbryn

Det vil tynde ud i hårene, hvis hårsækkene ikke har optimale forhold at danne hår i. Det gælder både for håret på hovedet, øjenvipper og bryn. Derfor er det vigtigt, at du får renset makeuppen af brynene, hvilket mange har tendens til at glemme.

Husk derfor at få kørt vatrondellen med makeupfjerrner hen over brynene, og giv dem gerne noget brynpleje bagefter. Ligeledes kan det være en god idé at holde øjenbrynene makeupfri indimellem, hvis du farver dem ofte.





