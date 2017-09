En god hovedregel er, at når temperaturen falder og vi tager overtøj på for at holde varmen, skal vi huske også at give huden “overtøj” på. Jeg anbefaler, at du bruger en-to dråber abrikoskerneolie fra Sard under din creme, eller blander den op med din creme, for at gøre den lidt federe.

Abrikoskerneolie har et højt naturligt indhold af A- og E-vitamin og så øger den talgproduktionen, hvilket er præcis hvad vi mangler om vinteren, for at gøre huden modstandsdygtig i kulden.

Abrikoskerneolie, Sard hos Matas.dk 119 kr.

Hvis du har brug for hjælp til hvordan du plejer din hud så godt som muligt, eller hvis du har ubalancer i din hud som jeg skal hjælpe dig med, kan du læse om min nyeste behandling her.





