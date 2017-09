Sådan undgår du trætte øjne

1. Udnyt tyngdekræften

Bøj dig forover, eller prøv at hænge hovedet over sengekanten et stykke tid. Det giver dejlig farve til kinderne.

2. Sæt håret op

Ved at tage håret bagover i en hestehale, får ansigtet et lille og naturligt løft, så du straks ser mere oplagt ud.

3. Koffein til øjnene

Dup vatrondeller i lidt kaffe, og pres dem på huden under øjnene. Det fjerner både mørke rander og poserne under øjnene.

Koffein får blodkarrene til at krympe og modvirker huden i at hæve så meget op – derfor er koffein også en populær ingrediens i øjencremer.

4. Tag et koldt (og varmt) bad

Temperaturforskellene sætter gang i cirkulationen og giver huden mere farve.

5. Brug en isterning

Hav isterninger af vand, citronsaft og olivenolie liggende i fryseren, og gnid dem over ansigtet, hvis du er træt. Kulden hjælper, sammen med ingredienserne, mod den hævede hud under øjnene.