Sådan ved du, om din frisør er dårlig

Hvordan finder man den rette frisør?

“Det kan være en god idé at teste din nye frisør ved at spørge, om du kan få platinblond hår, hvis du er helt mørkhåret, eller bede om sort hår, hvis du er blond. Svarer frisøren ja uden at forsøge at råde dig til en mindre drastisk farve, betyder det, at han eller hun ikke tænker over de senere konsekvenser. Det kan tage næsten fire år at vende tilbage til din naturlige hårfarve efter sådan et farveskift, og jeg ville hellere sige nej til kunden end sende hende ud ad døren med et hår, jeg ikke står inde for.”

Hvilke fejl begår vi oftest i forhold til vores hår?

“I januar og februar er der mange, som keder sig. Her opstår idéen om at blive blond, sorthåret eller at få pandehår, men i ni ud af ti tilfælde vil man bitterligt fortryde den beslutning.”