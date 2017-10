Når kulden banker på døren, pakker vi os automatisk ind i varmere tøj. Sådan skal du også tænke, når det drejer sig om hudpleje. Når du bruger et serum eller en ansigtigsolie sammen med dine andre hudplejeprodukter, svarer det til at tage en ekstra trøje på, når kulden kommer. Din hud har brug for beskyttelse mod de kolde temperaturer, den lave luftfugtighed samt den kunstige og udtørrende indevarme.

Når du bruger en olie eller et serum under din fugtighedscreme, fungerer de altså som en undertrøje for cremen.

TIP

Pas på med at overbeskytte din hud. For meget brug af olie får din hud til at se fedtet ud, da huden ikke kan optage det hele. Brug derfor kun et par dråber og bland det i din dagcreme.