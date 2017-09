Costume Skønhedsfavoritter: Bedste fra Magasin

1. Naked2 Palette - Urban Decay:

At se naturlig ud på den “rigtige” måde kræver sin makeupartist. Men med paletten fra Urban Decay får du en hjælpende hånd i form af en god base af øjenskygger.



Og så er palettens look old school på en skøn måde. Et must-have produkt i makeup pungen.

2. Coco Mademoiselle - Chanel:

Den kraftige, men friske og feminine Chanel ’Coco Mademoiselle’ er en evig klassiker, der passer til ung såvel som gammel.

Og så er den et eviggyldigt eksempel på, at hvis der er noget, de hæderkronede franske modehuse har styr på – ud over smukt tøj i lange baner - så er det at sammensætte dufte, vi har lyst til at bære årti efter årti.

3. Rose Lifting Serum - Omorovicza:

Et must have produkt! Effekten af botox, men på en naturlig måde. Serummet fra brandet med det lidt kringlede navn, Omorovicza, laver nogle fantastiske produkter. Serummet hæmmer dannelsen af de fine linjer og rynker. Med en kombination af de fineste vitaminer, essentielle olier og naturlige ingredienser nøje udvalgt fra hele verden, giver den dine ansigtsmuskler en velfortjent pause.