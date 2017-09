Costume Skønhedsfavoritter: Bedste klassiske duft

Sådan deltager du i konkurrencen

Fra 31. august til 12. oktober 2017 kan du deltage i afstemningen og samtidigt deltage i konkurrencen om 10 x 1 stk overdådig goodie bag fyldt med et udvalg af de nominerede produkter fra Costumes Skønhedsfavoritter 2017 i samarbejde med Magasin eller 4 x 1 gavekort på 2.500 kroner til Magasin.

Vi trækker i alt 14 heldige vindere blandt besvarelserne, når konkurrencen er slut 12.oktober. Vinderne får direkte besked pr. mail og præmierne kan ikke byttes til kontanter.

STEM PÅ DINE FAVORITTER BLANDT ALLE DE FORSKELLIGE PRODUKTER HER

Hvis vi ikke kan komme i kontakt med vinderen indenfor 3 dage efter afslutning af konkurrencen, forbeholder vi os retten til at trække en ny vinder. Vinderen offentliggøres på Costume.dk/vinder. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Du skal være over 18 år for at deltage.

Ansatte fra Bonnier Publications International AS og personer i deres husstand kan ikke deltage i konkurrencen.