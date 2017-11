Hvis man er vild med at lege med sin makeup, er det essentielt at have det rette værktøj ved hånden. Men makeupbørster kan være en dyr fornøjelse, specielt hvis man gerne vil have et sæt, der kan bruges til lidt af hvert.

Sephoras gaveæske har samlet fem forskellige børster, der både kan bruges til ansigt, øjne og øjenbryn, samt en lille pung, der gør det let at transportere dem.

The wonder brush set, Sephora Collection 825 kr.